Die Welt: пропаганда Кремля не змінилася з часів Чорнобиля

Катастрофа, що сталася в 1986 році, на Чорнобильській АЕС, в результаті якої радіоактивний пил осів у російських лісах, через згубні лісові пожежі раптом знов знайшла актуальність, пише Die Welt.

Історія повторюється і в іншому. Тоді, під час чорнобильської аварії, інформаційна політика радянського керівництва з його брехнею і приховуванням від громадськості дійсного стану справ, незважаючи на всі потуги до гласності, була катастрофічною. Така вона й сьогодні. Стан справ прикрашають, факти підтасовують, неаводить текст статті Deutsche Welle.

Сьогодні росіяни вимушені вислуховувати говорильню дрібних чиновників, які стверджують, що атомні об`єкти поза небезпекою - тоді як ліс навколо них палає. Коли пізніше збиток стане явним, довіра до керівництва в Москві ще різкіше впаде. Росія, що претендує на статус провідної держави, вкладає мільярди в боротьбу за поліпшення свого іміджу. Ці кошти можуть виявитися викинутими на вітер.

Газета.ру