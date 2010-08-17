Вибух у пологовому будинку Бухареста: троє малюків загинули на місці
09:36, 17 серпня 2010Світ
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Ще вісім отримали опіки
У Бухаресті стався вибух у пологовому будинку, в результаті якого загинули три немовляти, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Надзвичайна подія сталася у відділенні інтенсивної терапії, де перебували новонароджені. Одразу після вибуху виникла пожежа. Три малюки загинули на місці, вісьмох з різними опіками доставлено в одну з клінік міста.
Імовірно, причиною вибуху могла стати несправність в системі кондиціонування повітря.
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