У РФ горів будинок для літніх людей: 9 загиблих

У Росії, в місті Вишній Волочок Тверської області внаслідок пожежі в будинку людей похилого віку загинули 9 чоловік, ще один у тяжкому стані госпіталізований.

Як повідомляє радіо «Свобода», за даними МНС Росії, через займання з будинку було евакуйовано близько 500 чоловік.

Пожежа виникла в одній з кімнат будинку, в ній були виявлені загиблі, що отруїлися чадним газом.