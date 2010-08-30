У РФ горів будинок для літніх людей: 9 загиблих
09:07, 30 серпня 2010Світ
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Евакуйовано близько 500
У Росії, в місті Вишній Волочок Тверської області внаслідок пожежі в будинку людей похилого віку загинули 9 чоловік, ще один у тяжкому стані госпіталізований.
Як повідомляє радіо «Свобода», за даними МНС Росії, через займання з будинку було евакуйовано близько 500 чоловік.
Пожежа виникла в одній з кімнат будинку, в ній були виявлені загиблі, що отруїлися чадним газом.
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