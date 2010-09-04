Фідель Кастро назвав два завдання людства

Лідер кубинської революції Фідель Кастро у п`ятницю, 3 вересня, виступив з промовою перед студентами Гаванського університету. Як повідомляє іспанська El Pais, це перший публічний виступ колишнього президента Куби перед великим зібранням людей відтоді, як він залишив президентську посаду в 2006 році.

У своїй промові Фідель Кастро позначив два основні виклики, кинуті часом людству: встановлення миру на планеті та боротьба з глобальними кліматичними змінами. При цьому першому виклику колишній кубинський лідер приділив особливу увагу.

На думку Кастро, світ фактично стоїть на порозі атомної війни, яка може початися, якщо США і Ізраїль ухвалять рішення вчинити військовий тиск на Іран, котрий відмовляється згорнути свою ядерну програму.

Гаванський університет, зазначає El Pais, був вибраний для виступу Фіделя Кастро, оскільки саме цей вуз в 1950 році закінчив майбутній кубинський лідер. Як повідомляє агентство EFE, послухати його прийшли тисячі студентів, багато хто з яких займали місця за кілька годин. Звернення, яке продовжилося 45 хвилин, транслювали в прямому ефірі практично всі телеканали і радіостанції Куби.