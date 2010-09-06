Грузія зазнала перших втрат в Афганістані

На півдні Афганістані загинув грузинський військовослужбовець, ще один - тяжко поранений, повідомляє Радіо "Свобода". Як повідомив заступник міністра оборони Грузії Нодар Харшиладзе, це відбулося в результаті вибуху ручної гранати під час операції проти талібів.

Це - перші втрати Грузії в Афганістані. Офіцер Мухран Шуквані ніс службу в підрозділі, що входить до складу міжнародної миротворчої коаліції. Пораненому, в чині капрала, довелося ампутувати ноги.

Близько тисячі грузинських військовослужбовців, які входять до складу міжнародних сил, дислоковані, переважно, в провінції Гільменд.

Раніше командування НАТО в Афганістані повідомило, що в неділю в результаті нападу талібів загинули двоє військовослужбовців міжнародних сил.