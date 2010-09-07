Білорусь відправить до Росії 20 тис. тонн борошна, зерно і крупи
04:03, 07 вересня 2010Світ
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Вирішується питання про пивоварний ячмінь
Білорусь відправить до Росії 50 тис. т продовольчого жита і 20 тис. т борошна, повідомив журналістам заступник прем`єр-міністра Білорусі Іван Бамбиза.
За його словами, російські регіони звернулися до Білорусі з відповідними заявками, і країна дала згоду на експорт 50 тис. т продовольчого жита і 20 тис. т житнього й пшеничного борошна.
Крім того, зазначив І.Бамбиза, розглядається питання реалізації пивоварного ячменю і пивоварного солоду. "Найближчими днями буде рішення і з цих питань", - сказав він.
Заступник голови уряду повідомив, що також прийняте рішення про реалізацію на експорт круп`яних культур (вівсяної і ячної крупи).
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