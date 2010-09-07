Білорусь відправить до Росії 20 тис. тонн борошна, зерно і крупи

Білорусь відправить до Росії 50 тис. т продовольчого жита і 20 тис. т борошна, повідомив журналістам заступник прем`єр-міністра Білорусі Іван Бамбиза.

За його словами, російські регіони звернулися до Білорусі з відповідними заявками, і країна дала згоду на експорт 50 тис. т продовольчого жита і 20 тис. т житнього й пшеничного борошна.

Крім того, зазначив І.Бамбиза, розглядається питання реалізації пивоварного ячменю і пивоварного солоду. "Найближчими днями буде рішення і з цих питань", - сказав він.

Заступник голови уряду повідомив, що також прийняте рішення про реалізацію на експорт круп`яних культур (вівсяної і ячної крупи).

РосБізнесКонсалтинг