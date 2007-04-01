Найбільше шиїтське угруповання припинило теракти в Іраку

На думку президента Іраку Джаляля Талабані, радикальне угруповання шиїтів "Армія Махді" припинило терористичну діяльність за наказом свого лідера Муктади ас-Садра, повідомляє Бі-бі-сі. Такої думки президент Іраку дійшов з огляду на припинення скарг суннітів на утиски з боку шиїтських угруповань. Д.Талабані назвав цю подію позитивним зрушенням у бік спільного плану США і Іраку із забезпечення безпеки в країні.

Він зазначив, що нині мирні громадяни надають підтримку урядовим військам в боротьбі з тероризмом в рамках впровадження плану з безпеки в країні. Не "можна не помітити той факт, що "Армія Махді" припинила терористичну діяльність", - наголосив Д.Талабані. На його думку, наказ про припинення терактів видав лідер "Армії Махді" Муктаді ас-Садр.

Прихильники Муктади ас-Садра займають 30 з 275 місць в іракському парламенті і контролюють 5 посад у кабінеті. Муктада ас-Садр користується значною підтримкою іракських шиїтів, головним чином серед молоді. У 2004 р. очолювана ним "Армія Махді" вела активні бойові дії проти коаліційних сил, проте згодом Муктада ас-Садр змінив тактику, включившись в політичну боротьбу.

РосБізнесКонсалтинг