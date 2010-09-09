У піратському полоні опинився ще один українець

Німецький контейнеровоз Magellan Star захоплено піратами в Аденській затоці. Екіпаж сховався в укритті і чекає на допомогу.

Як повідомляє «Морський бюлетень», 8 вересня пірати Сомалі напали ще на два судна в Аденській затоці, на додаток до захопленого грецького танкера Oilb G. Пірати безуспішно атакували грецький балкер Miltiades під прапором Ямайки, споруджений 1983 року, з філіппінсько-румунським екіпажем, при цьому 6 піратів було затримано військовими.

Також пірати захопили німецький контейнеровоз Magellan Star, однак екіпаж сховався в укритті. Станом на ніч 9 вересня судно він чекав на допомогу від військових. Екіпаж на кінець липня складався з 11 осіб: 1 - громадянин Болгарії, 6 - Філіппін, 1 - Польщі, 2 - Росії і 1 - України.