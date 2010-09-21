Росія та Польща домовилися про нові умови постачання газу

Польський газовий концерн PGNiG і "Газпром" домовилися про умови нового контракту на постачання російського газу до Польщі.

Як повідомляє агентство Прайм-ТАСС, в 2010 році польська сторона має намыр купити 9 мільярдів кубометрів газу, в 2011 році - 9,3 мільярда, а в 2012 році - більше 10 мільярдів кубометрів газу. Контракт передбачає, що об`єм закупівель може коригуватися з урахуванням фактичних потреб покупця.

Зазначається, що газ, який постачатиме "Газпром", компенсує брак цього палива, викликаний припиненням співпраці Польщі з компанією RosUkrEnergo.