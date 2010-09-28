Чавес назвав вибори у Венесуелі важливою перемогою революції

Президент Венесуели Уго Чавес оголосив підсумки виборів до Національної асамблеї (парламент), які пройшли в цій країні в неділю, повідомляє CNN.

За словами Чавеса на прес-конференції, згідно з остаточними даними підрахунку голосів виборців, явка яких перевищила 66%, правляча Єдина соціалістична партія Венесуели (ЄСПВ), яку очолює президент, одержує 98 з 165 місць в Національній асамблеї, коаліція опозиційних партій Фронт демократичної єдності - 65.

Натомість, навіть одержавши більш третини місць у парламенті, опозиція залишилася незадоволеною. Лідер коаліції Рамон Гильєрмо Авеледо назвав результати, оголошені виборчкомом, неприйнятними.

Утім, більшості, яку одержав Чавес, недостатньо для проведення законопроектів виключно силами своєї партії. Для цього йому були необхідні мінімум дві третини - 110 - депутатських мандатів.

У нинішньому складі Національної асамблеї опозиція не представлена, оскільки бойкотувала попередні вибори 2005 року.