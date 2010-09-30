У Криму відбувається зустріч президентів України і Польщі
20:46, 30 вересня 2010Світ
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Коморовський прибув на форум YES
У Криму відбувається зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.
Б.КОМОРОВСЬКИЙ прибув до України для участі у форумі «Ялтинська європейська стратегія” (YES), що відбудеться завтра, 1 жовтня.
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