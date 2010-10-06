Екологічна катастрофа в Угорщині: оголошено надзвичайний стан

Угорська влада заявила, що країні потрібно більш як рік і десятки мільйонів доларів для ліквідації наслідків вибуху на алюмінієвому заводі, розташованому за 160 кілометрів від Будапешта.

Унаслідок вибуху, що стався у вівторок, витекла токсична речовина. Рятувальники намагаються втримати розповсюдження отруйної рідини, а, головним чином, не допустити її потрапляння у води Дунаю, передає Бі-Бі-Сі.

Речовина є сумішшю води і рідких промислових відходів, що містять важкі метали, і визнана фахівцями небезпечною для життя.

Унаслідок аварії загинули четверо людей, близько 120 доставлені до лікарні з опіками й іншими травмами.

Жителів населених пунктів, розташованих у районі лиха, довелося евакуювати вертольотами.

В окремих районах країни оголошено надзвичайний стан.

Найбільше постраждали сім населених пунктів, у деяких з них глибина токсичної рідини досягає двох метрів. Декілька населених пунктів буквально поховані під токсичними потоками. Силою потоку зруйновані мости і будинки, десятки автомобілів змиті з доріг.

За попередніми підрахунками, з моменту аварії з резервуарів на заводі витекло близько 600-700 тисяч кубічних метрів токсинів.

Міністр у справах навколишнього середовища Золтан ІЛЄШ заявив, що для ліквідації наслідків техногенної і екологічної катастрофи Угорщини потрібна технічна і фінансова допомога Євросоюзу.

"Потерпіла територія величезна, ступінь забруднення великий. Нам необхідна робоча сила і, звичайно, техніка", - сказав З.ІЛЄШ.

За словами міністра, з усієї забрудненої території необхідно буде зняти, щонайменше, 2 сантиметри грунту.

Країні також належить виплатити компенсації і забезпечити новим житлом близько 7000 потерпілих.

У район лиха направлені додаткові бригади рятувальників, сотні військових і поліцейських.

Поліція проводить розслідування причин аварії. Екологи намагаються визначити істинні масштаби катастрофи.