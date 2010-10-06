Екологічна катастрофа в Угорщині: оголошено надзвичайний стан
Загинули четверо людей
Угорська влада заявила, що країні потрібно більш як рік і десятки мільйонів доларів для ліквідації наслідків вибуху на алюмінієвому заводі, розташованому за 160 кілометрів від Будапешта.
Унаслідок вибуху, що стався у вівторок, витекла токсична речовина. Рятувальники намагаються втримати розповсюдження отруйної рідини, а, головним чином, не допустити її потрапляння у води Дунаю, передає Бі-Бі-Сі.
Речовина є сумішшю води і рідких промислових відходів, що містять важкі метали, і визнана фахівцями небезпечною для життя.
Унаслідок аварії загинули четверо людей, близько 120 доставлені до лікарні з опіками й іншими травмами.
Жителів населених пунктів, розташованих у районі лиха, довелося евакуювати вертольотами.
В окремих районах країни оголошено надзвичайний стан.
Найбільше постраждали сім населених пунктів, у деяких з них глибина токсичної рідини досягає двох метрів. Декілька населених пунктів буквально поховані під токсичними потоками. Силою потоку зруйновані мости і будинки, десятки автомобілів змиті з доріг.
За попередніми підрахунками, з моменту аварії з резервуарів на заводі витекло близько 600-700 тисяч кубічних метрів токсинів.
Міністр у справах навколишнього середовища Золтан ІЛЄШ заявив, що для ліквідації наслідків техногенної і екологічної катастрофи Угорщини потрібна технічна і фінансова допомога Євросоюзу.
"Потерпіла територія величезна, ступінь забруднення великий. Нам необхідна робоча сила і, звичайно, техніка", - сказав З.ІЛЄШ.
За словами міністра, з усієї забрудненої території необхідно буде зняти, щонайменше, 2 сантиметри грунту.
Країні також належить виплатити компенсації і забезпечити новим житлом близько 7000 потерпілих.
У район лиха направлені додаткові бригади рятувальників, сотні військових і поліцейських.
Поліція проводить розслідування причин аварії. Екологи намагаються визначити істинні масштаби катастрофи.