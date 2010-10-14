Росія може збільшити постачання нафти до Білорусі

Об`єм російської нафти, що постачається до Білорусі для внутрішнього споживання, може зрости наступного року, якщо Білорусь доведе відповідне збільшення своїх внутрішніх потреб, заявив у середу керівник адміністрації президента РФ Сергій Наришкін на зустрічі з представниками білоруських ЗМІ.

Згідно із січневою домовленістю між країнами, цього року Білорусія зможе одержати для забезпечення своїх внутрішніх потреб 6,3 мільйона тонн російської нафти без сплати експортного мита. Для нафти понад ці об`єми діє стовідсоткова ставка мита.

"Об`єм нафти, який постачає Росія до Білорусії в безмитному режимі, прорахований, і він визначається внутрішніми потребами Білорусі. Можу припустити, що якщо білоруська сторона доведе, що внутрішні потреби Білорусі в споживанні нафти можуть в майбутньому зрости, то й російська сторона може піти на збільшення об`ємів безмитного постачання, але доказ повинен бути переконливий, а не голослівний", - цитує РІА "Новости".

Що стосується домовленостей щодо постачань російського газу, термін яких закінчується наступного року, Наришкін звзначив, що переговори про їх продовження повинні вестися на рівні економічних суб`єктів, а не урядів.

"Щодо газу контрактні зобов`язання двох сторін розраховані на період з 2007 по 2011 роки, тому умови постачання газу визначатимуться в черговому контракті і в чергових угодах, але це предмет вже домовленостей між економічними суб`єктами, з російського боку це "Газпром", - сказав він.

На початку вересня прес-секретар білоруського державного концерну "Білнафтохім" Марина Костюченко повідомляла, що Білорусь розглядає питання про збільшення постачань безмитної нафти з РФ наступного року. За її словами, в укладеній на початку року двосторонній угоді закладена можливість збільшення постачань пропорційно зростанню ВВП Білорусії. Водночас вона відзначила, що переговори з РФ із цього приводу поки не ведуться.

На початку жовтня міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець заявив, що цього року білоруський бюджет недоотримає 0,86 мільярда доларів через експортні мита на російську нафту.

Нині Білорусія активно шукає шляхи диверсифікації постачань нафти, зокрема у Венесуелі, звідки нафта вже постачається на білоруські НПЗ.