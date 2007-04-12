Доповідач Європарламенту проти дебатів за участю українських політиків

Доповідач Європарламенту по Україні Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) виступає проти проведення дебатів у сесійній залі парламенту щодо ситуації в Україні за участю українських політиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це М.КАМІНСЬКІ сказав сьогодні журналістам після обговорення у Комітеті закордонних справ Європарламенту проекту його доповіді щодо мандату по новій угоді з Україною.

“Якщо чесно, це моя особиста думка, я проти цих слухань. Я був організатором перших слухань по Україні в Європарламенті під час Помаранчевої революції, але тоді потрібен був голос України в Європарламенті”, - сказав він.

“Сьогодні, я вважаю, якщо ми запросимо представників усіх українських партій під час передвиборчої кампанії, і вони приїдуть сюди – це буде не заради інформації для європейського суспільства, це буде заради політичного процесу в Україні. І Європарламент стане частиною передвиборчої кампанії в Україні”, - додав депутат. Він зазначив, що він сам – досвідчений політик, був керівником штабу Лєха КАЧИНСЬКОГО (нинішній Президент Польщі), і добре розуміє, як політики використовуватимуть ці дебати в Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Комітету закордонних справ Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ (група народних партій, Польща) повідомив про можливість проведення дебатів в сесійній залі по Україні вже через два тижні у Страсбурзі із запрошенням представників всіх політичних партій України, які є учасниками політичної кризи. Однак, за його словами, остаточно це рішення прийматиметься Бюро Європарламенту за погодженням з політичними групами.