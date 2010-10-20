США зрегували на стратегічний оборонний звіт Великої Британії

Велика Британія залишиться головним партнером США у військовій сфері, зазначається в заяві держсекретаря США Хілларі Клінтон щодо оприлюдненого британського стратегічного огляду з оборони й безпеки.

Британський прем`єр-міністр Девід Кемерон, презентуючи в Палаті громад Стратегічний огляд з оборони й безпеці, повідомив, що бюджет на оборону Сполученого Королівства на найближчі чотири роки буде скорочений на 8%. Кемерон повідомив, що чисельність британської армії до 2015 року буде скорочена на сім тисяч осіб - до 95,5 тисяч, п`ять тисяч місць буде скорочено в королівських ВПС і стільки ж на флоті.

Крім того, протягом чотирьох років міністерство оборони має скоротити 25 тисяч осіб цивільного персоналу. При цьому британський прем`єр пообіцяв, що видатки на операцію в Афганістані не скоротяться, а британські військові в провінціях країни, навпаки, одержать додаткове технічне оснащення.

"США високо цінують прагнення прем`єр-міністра Девіда Кемерона та його уряду збалансувати бюджет, водночас зберігаючи в найкращому вигляді обороноздатність перед посиленням загроз для безпеки", - цитує документ РІА "Новости".

Держсекретар заявила, що має в своєму розпорядженні всі докази того, що Британія підготувала ретельний і продуманий огляд, тож "зможе виконувати всі свої зобов`язання по НАТО і залишиться найсильнішим партнером наших військ у прагненні знизити рівень загроз XXI століття".

Стратегічний огляд з оборони й безпеки став першим оглядом оборонної галузі Великої Британії за 12 років і був представлений в рамках великої урядової програми скорочення бюджетних витрат.