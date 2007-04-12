Американський радар перенесуть до Чехії з Тихого океану

США планують перенести радар системи з Маршаллових островів до Чеської республіки до весни 2011 року.

Як заявив в інтерв`ю РІА Новости представник Агентства з питань ПРО Рік Ленер, США планують завершити будівництво комплексу для розміщення радару до листопада 2010 року.

"Нині радар знаходиться на атолі Кваджелейн (Маршаллові острова) вже дев`ять років і вже не використовується для випробувань системи ПРО", - пояснив Ленер.

Відповідаючи на запитання РІА Новини про те, чи будуть задіяні для монтажу радара чеські фірми, Ленер зазначив, що наразі про це нічого не відомо. "Ми ще не вибрали головного підряника для виконання робіт", - сказав співрозмовник агентства.

Очікується, що базу ПРО США в Чехії обслуговуватимуть близько 200 осіб.

Як повідомляє чеське інформагентство ЧТК з посиланням на американське Агентство з питань ПРО, на демонтаж радара, доставку до Чехії та нове складання США планують витратити $125 мільйонів. До цієї суми входить тестування радара на території Чехії.

Крім того, передбачається, що радар буде модернізований.

РІА "Новини"