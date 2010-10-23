Акція нелегалів збільшила шанси на масову легалізацію в Польщі

Ініційована українцями у Польщі акція за легалізацію нелегальних мігрантів збільшила шанси проведення масової легалізації нелегалів у країні.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив заступник голови комісії Сейму Польщі у справах національних меншин Мирон СИЧ.

Депутат, який є представником партії влади „Громадянська платформа”, зазначив, що публічна активність нелегалів привернула увагу політиків до цієї справи.

„Поки не було цих розмов, не планувалася легалізація, але через ці акції усвідомлюємо, що це проблема, і не можна від неї тікати”, - сказав він.

Водночас М.СИЧ, який сам за походженням є українцем, наголосив на важливості проведення легалізації, якою зможуть скористатися максимально можлива кількість нелегалів.

Він зауважив, що не всі нелегальні мігранти хочуть залишитися у Польщі, оскільки частина з них просто хоче лише без депортації виїхати додому.

М.СИЧ позитивно оцінив перспективи ухвалення відповідного закону, не виключивши, що він може бути затверджений на умовах, які зроблять можливою масову легалізацію.

„Думаю, є шанс, і сьогоднішній візит в Сейм (передача заклику до легалізації) та наступні зустрічі (із представниками польської влади) зможуть привести до того, що проблема буде вирішена”, - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві представники Комітету „іммігранти за легалізацію” передали польській владі заклик провести легалізацію нелегалів та рекомендації, як найкраще її здійснити, аби нею змогла скористатися найбільша кількість людей.