В Еквадорі розбився автобус, загинули 14 осіб

Щонайменше 14 осіб загинули і 19 зазнали поранень при падінні автобуса у глибокий яр за 90 км на північний захід від столиці Еквадору Кіто.

Як передає Gazeta.ru, аварія сталася у п`ятницю в провінції Котопакси на трасі біля населеного пункту Сан-Франсиско. «Міжміський автобус фірми Saquisili, в якому перебували 48 пасажирів, втратив керування на різкому повороті і, кілька разів перевернувся, впав зі схилу в яр завглибшки більш як 100 метрів», - заявив представник дорожньої поліції.

Рятувальники знайшли тіла 14 осіб, зокрема водія автобуса. 19 пасажирів госпіталізовано, більшість з них перебувають у тяжкому стані, додав він.