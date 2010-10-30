В Еквадорі розбився автобус, загинули 14 осіб
11:34, 30 жовтня 2010Світ
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19-ти вдалося вижити
Щонайменше 14 осіб загинули і 19 зазнали поранень при падінні автобуса у глибокий яр за 90 км на північний захід від столиці Еквадору Кіто.
Як передає Gazeta.ru, аварія сталася у п`ятницю в провінції Котопакси на трасі біля населеного пункту Сан-Франсиско. «Міжміський автобус фірми Saquisili, в якому перебували 48 пасажирів, втратив керування на різкому повороті і, кілька разів перевернувся, впав зі схилу в яр завглибшки більш як 100 метрів», - заявив представник дорожньої поліції.
Рятувальники знайшли тіла 14 осіб, зокрема водія автобуса. 19 пасажирів госпіталізовано, більшість з них перебувають у тяжкому стані, додав він.
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