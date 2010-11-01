Євродепутат: українська опозиція має поставитися до себе самокритично

Українська опозиція повинна самокритично поставитися до себе і подбати про якісну політичну програму.

Таку думку в інтерв’ю Deutsche Welle висловила депутат Європарламенту від фракції «зелених» Ребекка ГАРМС, коментуючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема, у контексті проведених місцевих виборів.

“На мою думку, нині справжня проблема – коли одна партія сильно контролює політику і має вплив на всі інші сфери. Я вважаю серйозною проблемою, коли впливові люди з інших партій, наприклад, з політичної сили Юлії ТИМОШЕНКО, просто перебігають у табір сильних. Це – небезпечний розвиток”, - заявила Р.ГАРМС.

На її думку, “тут Європейський парламент повинен відіграти свою роль, щоб привернути увагу до цих непорядків”.

“Також дуже тривожним сигналом для мене є те, що людина, яка очолює СБУ, має вплив на ЗМІ. Цей вид концентрації влади є неприйнятним для демократичної системи”, - зазначила євродепутат.

За її словами, “якщо вірити результатам екзит-полів, згідно з якими на виборах перемогла Партія регіонів, то можна очікувати, що ця політична сила зможе посилити свою владу в регіонах”.

“За таких умов ще важливіше, щоб опозиційні сили могли опонувати за допомогою хорошої і зрозумілої політичної програми. Я переконана, що українці хочуть мати демократичну систему, у жодному разі не щось схоже радше на розвиток диктатури, як ми це спостерігаємо у Росії. На мою думку, партії, які нині перебувають в опозиції, повинні тепер подбати про якісну політичну програму”, - сказала вона.

На думку Р.ГАРМС, сьогодні “опозиція повинна більш самокритично дивитися на себе, пам`ятаючи, що поразка помаранчевих сил почалася з того, що вони не змогли добре розпорядитися владою, яку їм дали громадяни”.

Вона також повідомила, що в Європейському парламенті вивчають висновки різних груп спостерігачів на місцевих виборах в Україні.

“Я зокрема, вже бачила, що й спостерігачі від СНД мають певні критичні повідомлення. Це все має бути ретельно оцінено. Тоді Європарламент підготує нову резолюцію щодо ситуації в Україні та стану демократії. У тому разі, якщо ми бачитимемо великі проблеми, а концентрація влади – це в будь-якому разі проблема, також напади на журналістів та порушення принципів свободи преси, я сподіваюся, що у Європарламенті знайдеться більшість депутатів для дуже критичної резолюції”, - не виключила Р.ГАРМС.