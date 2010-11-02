У США сьогодні вибори губернаторів

У США у вівторок в 37 штатах і двох територіях відбудуться вибори губернаторів, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

З урахуванням великих владних повноважень, зосереджених на регіональному і місцевому рівнях держави з федеральним устроєм, експерти розглядають цю кампанію як підготовку плацдарму до виборів президента США в 2012 році.

У 20 регіонах, де пройдуть у вівторок вибори, правлять керівники-демократи, в 19 - республіканці. Політологи чекають перерозподілу сил на місцях на користь Республіканської партії, для якої перемогою можна буде вважати проведення 26 політиків у губернатори (з урахуванням обраних раніше). Наразі просту більшість у масштабі країни мають демократи.

Штат Нью-Йорк обере очільника з сімох кандидатів, які представляють різноманітну палітру поглядів. Головними суперниками виборів називають генпрокурора штату демократа Ендрю Куомо і бізнесмена-республіканця, підтриманого "рухом чаювання", Карла Паладіно.

Куомо виступає за боротьбу з корупцією, "податок на багатих", державні стимул-пакети, створення нових робочих місць. Паладіно обіцяє скорочення чиновницького апарату і втручання в бізнес, зниження податків і, знову-таки, нові робочі місця. Він вважається доволі екзотичним кандидатом, його вислови переростають в скандали, він розсилає знайомим і малознайомим ролики сумнівного сексуального і расового змісту, що викликають обурення у багатьох правозахисників.

Жорстка боротьба розгорнулася і за посаду губернатора Каліфорнії, яку після двох термінів правління залишає Арнольд Шварценнегер.

Від Республіканської партії номінована екс-президент і гендиректор аукціонної компанії eBay, мільярдер Мег Вітмен. Їй протистоїть колишній губернатор, а нині генпрокурор Каліфорнії Джеррі Браун, номінований від Демократичної партії. За опитуваннями, до останнього часу політики йшли майже "ніздря в ніздрю", хоча Браун тепер трохи вирвався вперед.