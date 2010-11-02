Близько 40 автомобілів зіткнулися на трасі під Тольятті

У Росії близько 40 автомобілів зіткнулися сьогодні вранці на 300-метровій ділянці об`їзної дороги в Автозаводському районі Тольятті в умовах сильного туману і ожеледі.

Про це РІА «Новости» повідомив керівник Департаменту громадської безпеки мерії міста Віталій ДЕНИСОВ.

"За попередніми даними, ДТП сталося о 06.18 за московським часом. Кілька машин зіткнулися одна з одною, потім пішла "ланцюгова реакція". Рятувальники, які оперативно прибули на місце пригоди, витягнули трьох потерпілих з легкових автомобілів", - сказав співбесідник агентства.