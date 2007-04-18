Раду безпеки ООН звинуватили в... узурпації влади

Взаємні претензії стали фоном першої в історії засідання Ради Безпеки ООН по клімату, ініційованого Великобританією: кожен учасник використовував трибуну Радбеза в своїх цілях.

Скарги малих острівних держав, які першими зіткнуться з наслідками глобального потепління і можуть піти під воду, потонули в політичних суперечках.

"Росія скептично ставилася до цього засідання, вважаючи, що тематика клімату не належить до мандату РБ ООН. Ось і отримали докори в тому, що Радбез тягне ковдру на себе. І результату від цілого дня дебатів немає ніякого", - сказав РИА Новостипостійний представник Росії в ООН Віталій Чуркин.

На засіданні РБ він закликав ораторів утриматися від панічних нот.

Старт безпрецедентній темі дав головуючий у РБ ООН в квітні постпред Великобританії Емір Джонс Перрі, який визначив загрозу глобального потепління як ключовий виклик безпеки нинішнього століття. Його підтримали країни ЄС і ті, хто вже плавно занурюються у безодню океану, потерпаючи від ураганів і повеней.

"Що скажуть про нас наші нащадки, якщо ми сперечаємося з приводу того, яку відповідь дати цьому глобальному виклику? Сьогодні у нас ще є вибір, завтра вже не буде", - волав з трибуни Крістофер Хеккет, представник Барбадосу, на який наступає океан.

Проте представниця Куби Ілеана Мордочи від імені Руху неприєднання звинуватила Радбез в узурпації владі і спробах підмінити собою решту всіх органів ООН, включаючи Генассамблею.

"Рух неприєднання знов повторює свою заклопотаність у зв`язку з підміною РБ ООН, що продовжується і зростає, функцій і повноважень інших органів", - заявила оратор.

Вона також підкреслила, що нинішнє засідання по клімату в черговий раз підтвердило необхідність реформи стилю, методів і структури самого Радбеза.

Представник Індії заявив, що на засідання РБ ООН треба було б винести не питання клімату на планеті, а клімат в самому РБ ООН. Делі давно просуває питання свого членства в РБ разом з Японією, Бразилією і Німеччиною.

"Ми намагалися звести питання клімату і безпеки до купи. Напевно, це зрозуміли не всі. Але ж це вперше", - підвів РИА Новости підсумок дня другий секретар місії Великобританії в ООН Хоар.