Сомалійські пірати одержали рекордний викуп

Сомалійські пірати сьогодні, що одержали рекордний викуп у розмірі 9,5 млн. дол. за південнокорейський танкер Samho Dream, що перевозить нафту, який був захоплений в Індійському океані в квітні цього року.

Як повідомляє Газета.ру, танкер, на борту якого було більш ніж 2 млн. барелів нафти вартістю 170 млн. дол., прямував з Іраку до США.

На судні перебувало п`ять моряків з Південної Кореї та 19 філіппінців.

«Зараз ми перераховуємо наші гроші й незабаром відпустимо корабель», - заявив один із піратів.