Екс-президент Тайваню і його дружина отримали 19 років в'язниці за корупцію

Верховний суд Тайваню засудив колишнього президента країни ЧЕНЬ Шуйбяня (Chen Shui-bian) і його дружину У Шучжень (Wu Shu-chen) до 19 років в`язниці за хабарництво. Про це у п`ятницю, 12 листопада, повідомляє Reuters з посиланням на представників суду.

Рішення було ухвалене після розгляду апеляції Шуйбяня на рішення суду нижчої інстанції щодо одного зі звинувачень, пов`язаних з випадками корупції при забудові земельних ділянок і призначенні деяких державних чиновників.

Відзначимо, що серед інших звинувачень, пред`явлених колишній першій парі Тайваню, але не розглянутих під час засідання Верховного суду - відмивання грошей і неправомірне використання бюджетних коштів. За даними слідства, всього за 8 років перебування ЧЕНЬ Шуйбяня при владі (2000-2008 роки) було витрачено 20 мільйонів доларів з бюджету країни.

На думку ряду експертів, винесена судом ухвала може вплинути на результат виборів до місцевого парламенту, які відбудуться 27 листопада. Це пояснюється тим, що ЧЕНЬ Шуйбянь, нині безпартійний, в очах великої кількості виборців є носієм ідей опозиційних партій, виступаючих за повну незалежність Тайваню від КНР.

З моменту свого арешту в 2008 році ЧЕНЬ Шуйбянь заперечував висунуті проти нього звинувачення, вважаючи їх політично мотивованими. Його дружина визнала звинувачення у відмиванні грошей і підробці документів, але в корупції й розтраті зізнатися відмовилася.

У вересні 2009 року суд визнав колишнього президента винним у привласненні бюджетних коштів і хабарництві. У Шучжень і кілька найближчих родичів ЧЕНЬ Шуйбяня були визнані винними у відмиванні грошей. Їх засудили до довічного терміну.

У червні з екс-глави держави зняли частину звинувачень, скоротивши терміни ув`язнення для нього і його дружини до 20 і 14 років, відповідно. Саме на це рішення суду була подана апеляція, розглянута 11 листопада. Як зазначає агентство, рішення верховного суду не підлягає оскарженню. Проте, як розповів голова фонду на підтримку ЧЕНЬ Шуйбяня, колишній президент і його адвокати зараз обмірковують всі можливі "відчайдушні" кроки, які можна зробити, щоб змінити вирок.