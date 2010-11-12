Білорусь купить у Росії менше половини необхідної їй нафти

Білорусь в 2011 році придбає у Росії менше ніж половину необхідної їй нафти. Про це заявив Президент країни Олександр ЛУКАШЕНКО, повідомляє РІА "Новости". Більша частина постачань буде виконана іншими постачальниками.

Зокрема, Білорусь домовилася з Венесуелою про постачання 30 мільйонів тонн нафти упродовж трьох років.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, минулий рік став важким для білоруського нафтохімічного комплексу через стягування Росією 100-процентного мита на нафту, що ввозилася. Проте зараз усі нафтопереробні заводи країни завантажені на 100 відсотків, заявив Президент.

Згідно з російсько-білоруським міжурядовим протоколом, підписаним 27 січня 2010 року, російська нафта для внутрішніх потреб Білорусі постачатиметься без мит, а це менше 30 відсотків (6,3 мільйона тонн) загального обсягу необхідних Мінську постачань. Решта постачань нафти, призначені на експорт, здійснюватимуться зі сплатою зборів.

Крім того, Білорусь збирається шукати й альтернативні джерела постачань газу. Зокрема, країна веде переговори з Польщею і прибалтійськими країнами про будівництво терміналів і заводів із зріджування газу.

Як відзначив О.ЛУКАШЕНКО, дохідність "Газпрому" в Білорусі нині вища, ніж у Німеччині. "До світової ціни залишилося зовсім небагато", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У 2011 році ціна на російський газ для Білорусі становитиме 210-220 доларів за тисячу кубометрів, що на 25-35 доларів вище, ніж цього року. Російський газовий концерн є єдиним постачальником газу до Білорусі. У 2009 році Мінськ купив у "Газпрому" 17,6 мільярда кубометрів палива.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь 29 жовтня ц.р. підписали угоду про транзит венесуельської нафти через нафтопровід «Одеса-Броди».

Пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом "Одеса-Броди" планується провести 17 листопада коштом білоруської сторони.

Зараз венесуельська нафта, яку купує Білорусь, ввозиться танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну. Україна надає знижки у розмірі 20-40% на причальний збір при транзиті нафти до Білорусі, при цьому тариф на перевезення нафти залізницею становить 0,27 долара за 10 т/км.

У 2011 році планується налагодити транзит нафти до Білорусі нафтопроводом «Одеса-Броди».