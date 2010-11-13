Чутки про відставку Міллера у Газпромі назвали нісенітницею

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ рішуче спростував інформацію про можливу відставку до кінця року керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

Коментуючи РБК неофіційну інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що О.МІЛЛЕР нібито може піти зі своєї посади, С.КУПРІЯНОВ назвав це нісенітницею. За його словами, опубліковані дані про відставку керівника «Газпрому» не відповідають дійсності.

Сьогодні в російській газеті "Известия" з`явилася публікація про те, що О.МІЛЛЕР до кінця року може піти з посади через "проблеми зі здоров`ям". Також наголошувалося, що керівник концерну "закриває справи" і що закриття великих операцій концерну очікується до кінця року.

О.МІЛЛЕР керує «Газпромом» з 2001 року, його нинішній контракт закінчується навесні 2011 року.

На даний час він обіймає посаду голови правління компанії і заступника голови ради директорів.