В Іраку загинув польський військовий

В Іраку на фугасі підірвався польський конвой, в результаті один військовослужбовець загинув, четверо дістали поранення, передає Associated Press.

Інцидент стався у п`ятницю в місті Ед-Діванія за 180 кілометрів на південь від Багдада.

На сьогодні у складі окупаційних військ в Іраку близько 900 польських військовослужбовців. У грудні 2006 року термін перебування польського контингенту в Іраку був продовжений до кінця 2007 року.