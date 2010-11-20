Путін назвав умову скасування мита на нафту для Білорусі

Росія погодиться відмінити вивізні мита на нафту для Білорусі за умови не тільки підписання, а й ратифікації всіх документів, пов`язаних із створенням Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, таку заяву прем`єр-міністр РФ Володимир Путін зробив після засідання Вищого органу Митного союзу. "Ми домовилися про можливість відміни вивізних митних зборів на нафту сиру не при підписанні всього пакету документів по ЄЕП, а при ратифікації цього пакету", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Росія запропонувала виключити нафтогазовий сектор з угод про ЄЕП.