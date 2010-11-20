У кабіні пілотів літака Качинського не було третьої особи?

Керівник військово-повітряних сил Польщі Анджей Бласік не керував літаком ТУ-154, який розбився 10 квітня цього року під російським Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав прокурор Окружної військової прокуратури Іренеуш ШЕЛЬОНГ.

Він відзначив, що про це свідчать характерні пошкодження тіл першого та другого пілотів урядового літака, які підтверджують, що власне вони сиділи на своїх місцях.

„Немає підстав спекулювати, що третя особа займала крісло (пілота)”, - сказав І.ШЕЛЬОНГ.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні польський TVN24 повідомляв, що А.Бласік міг зайняти крісло другого пілота Ту-154, аби нібито помогти пілотам посадити машину в умовах сильного туману.

Цю тезу мали підтверджувати схожі випадки, які мали місце раніше.

За даними низки польських медіа, А.Бласік любив керувати літаками, на борту яких він був пасажиром.

На думку низки експертів, пілоти урядового літака спробували посадити літак в умовах сильного туману у Смоленську через присутність у кабіні екіпажу генерала А.Бласіка.