Переможці виборів у Польщі отримають від 500 до 4500 доларів на місяць

Переможці місцевих виборів, що відбуваються в неділю в Польщі, в залежності від отриманих посад зароблятимуть щомісяця - в перерахунку на у.о. - від 500 до майже 4500 доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані порталу wynagrodzenia.pl, який проаналізував заробітки президентів міст, голів сільських та місцевих рад.

Згідно польського законодавства, депутати рад отримають щомісячно кошти на утримання, максимальний розмір яких може бути на 50% вище визначеної урядом базової ставки.

У 2011 році базова ставка через кризу залишится на рівні поточного року й становить близько 600 доларів.

Заробітки депутатів залежать в першу чергу від масштабів міста, села, області чи району.

Так в районах зі 100-120 тисячами мешканців вони можуть максимально отримувати близько 950 доларів, з 15 до 120 тисяч – 700-800 доларів, а в найменших радах районів 500-700 доларів.

Сам розмір зарплат визначають депутати на засіданні ради.

Президенти міст та голови селищ отримують зарплату, розмір якої не може бути вищим, ніж 7 разів за базову ставку.

Портал зауважує, що максимальна зарплата обранців може складати в наступному році 4400 доларів.

Польське законодавство також не забороняє депутатам займатися бізнесом.

«Закон забороняє лише використовувати комунальне майно, зокрема, його оренду, виконувати функції члена правління чи наглядових рад компаній», - зауважує портал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Польщі відбуваються місцеві вибори. За 50 тисяч посад змагаються понад 260 тисяч кандидатів.