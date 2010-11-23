КНДР і Південна Корея обмінялися пострілами
08:47, 23 листопада 2010Світ
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Більше 50 будівель загорілися на південнокорейському острові у вівторок після артобстрілу, ймовірно, з боку КНДР, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на південнокорейський телеканал YTN.
Поранено чотирьох південнокорейських солдатів, повідомляє агентство Ренхап. За даними агентства Рейтер, поранено не менше двох осіб.
За даними телеканалу YTN, південнокорейська сторона відкрила вогонь у відповідь по північнокорейській території.
Агентство Синьхуа з посиланням на представника Об`єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Республіки Корея передає, що з боку КНДР було проведено близько 20 пострілів з артилерійської зброї.
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