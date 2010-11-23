КНДР і Південна Корея обмінялися пострілами

Більше 50 будівель загорілися на південнокорейському острові у вівторок після артобстрілу, ймовірно, з боку КНДР, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на південнокорейський телеканал YTN.

Поранено чотирьох південнокорейських солдатів, повідомляє агентство Ренхап. За даними агентства Рейтер, поранено не менше двох осіб.

За даними телеканалу YTN, південнокорейська сторона відкрила вогонь у відповідь по північнокорейській території.

Агентство Синьхуа з посиланням на представника Об`єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Республіки Корея передає, що з боку КНДР було проведено близько 20 пострілів з артилерійської зброї.

РІА "Новости"