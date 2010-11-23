У Москві запевняють, що українські станції НАТО зацікавити не можуть

НАТО не зацікавлене у використанні українських станцій в Севастополі і Мукачевому в рамках створення європейської системи протиракетної оборони (ПРО).

Таку думку УНІАН висловив головний редактор російського журналу «Національна оборона» Ігор КОРОТЧЕНКО.

«Ці станції абсолютно не потрібні НАТО, оскільки контур бойового управління майбутньої системи ПРО становлять американські багатофункціональні РЛС», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

На його думку, українські станції в Мукачевому і Севастополі мали якесь значення тоді, коли були включені в загальний контур попередження про ракетний напад Росії.

«Самі по собі вони не потрібні, адже в НАТО діють цілком інші алгоритми, в Альянсі всі питання передачі даних пов`язали в єдиному інформаційному просторі і в єдиних кодах. Це неможливо інтегрувати. Це як узяти першу машину ЕВМ, які випускалися в Радянському Союзі, і спробувати з`єднати з високотехнологічним процесором», - сказав він.

Він вважає, що Україна не повинна вибудовувати ніякі ілюзії щодо корисності цих станцій для єдиної системи ПРО, яку НАТО будує в Європі.

«Усі ці станції даремні, адже система наведення, виявлення, яка створюватиметься, створюватиметься на єдиних технічних принципах», - вважає І.КОРОТЧЕНКО.

На його думку, слова генсека НАТО про можливість такої участі - це дипломатичний реверанс з боку НАТО.

«Зрештою Україна потрібна НАТО як стартовий майданчик для розміщення протиракет, а не радарів, як країна, котра найближче знаходиться до Росії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що Україна готова взяти участь у створенні європейської системи протиракетної оборони, яку планують створити держави НАТО для захисту Європи і США.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це вона сказала у Варшаві у вівторок.

«Україна засвідчила не тільки бажання залучитися до створення європейської протиракетної обороти, але й надати свої наглядові можливості як практичний крок участі України в європейській системі ПРО», - сказала вона.

На початку листопада генеральний секретар НАТО під час візиту до Москви заявив, що не виключає включення українських систем попередження про ракетний напад (СПРН) в Севастополі і Мукачевому в систему європейської ПРО.

Росія гостро протестувала проти проекту ПРО, який лобіювала адміністрація Президента США Джорджа БУША , бачивши в ньому загрозу своїм інтересам.

У серпні 2009 року адміністрація Президента США Барака ОБАМИ відмовилася від планів Дж.БУША розмістити в Польщі і Чехії елементи стаціонарної системи, вирішивши натомість створити мобільну систему, елементи якої також планується розмістити в державах Східної Європи.

Наприкінці минулого тижня 28 держав НАТО на саміті в Лісабоні затвердили нову стратегію концепції діяльності Альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення системи європейської ПРО, куди також планується залучити Росію.