Газпром розглянув перспективи сланцевого газу

Рада директорів ВАТ "Газпром" на вчорашньому засіданні розглянула питання про перспективи розвитку галузі сланцевого газу, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу холдингу. Правлінню Газпрому доручено продовжити моніторинг розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу.

Видобуток газу з нетрадиційних джерел, зокрема сланцевого газу, останнім часом привертає дедалі більше уваги з боку громадськості, але не є новиною для газової галузі. Зростання інтересу зумовлене, в першу чергу, збільшенням видобутку сланцевого газу в США, що вплинуло на початок досліджень можливостей видобутку цього ресурсу в інших регіонах світу, зокрема в Європі і Азії. Водночас проекти видобутку сланцевого газу характеризуються рядом специфічних технологічних і економічних особливостей - це великий об`єм експлуатаційного буріння, різке зниження дебітів уже в перші роки видобутку, необхідність постійного переходу на нові площі розробки, істотні екологічні ризики. Крім того, вартість видобутку сланцевого газу в США доволі висока і значно перевищує вартість видобутку традиційного газу в інших регіонах світу, зокрема з нових родовищ у Росії. Такі чинники зумовлюють роль сланцевого газу як місцевого, локального джерела ресурсів, яке компенсує зниження об`ємів видобутку (або відсутність) традиційного газу на регіональних ринках.

"При цьому Газпром має в своєму розпорядженні власні технології видобутку нетрадиційного газу, схожі з тими, що використовуються при видобутку сланцевого газу, і застосовує їх при видобуьку вугільного метану в Кузбасі", - наголошується в повідомленні Газпрому.