Євросоюз і МВФ нададуть Ірландії екстрену допомогу

Євросоюз і Міжнародний валютний фонд нададуть Ірландії екстрену допомогу у розмірі 85 мільярдів євро.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

За інформацією ірландської державної телекомпанії РТЕ з посиланням на переговори, що тривають у Дубліні, гроші підуть на рекапіталізацію ірландських банків і покриття витрат бюджету.

Однією з умов отримання коштів, як пише «Файненшнл Таймс», є взяття під контроль Bank of Ireland – найбільшої кредитної установи країни.

Тим часом, рейтингове агентство «Стендарт енд Пурс» оголосило про зниження суверенного довгострокового рейтингу Ірландії - до "а" з "аа-мінус".