Туреччина має намір відкрити генконсульство у Сімферополі

Туреччина має намір відкрити у Сімферополі генеральне консульство.

Про це заявив турецький міністр промисловості і торгівлі Ніхат ЕРГЮН на зустрічі з виконуючим обов`язки Постійного представника Президента України в Криму Віктором ПЛАКІДОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського представництва глави держави, на думку Н.ЕРГЮНА, відкриття генконсульства сприятиме налагодженню двосторонніх зв`язків. Турецький міністр не уточнив строки відкриття.

Зараз у Криму функціонує почесне консульство Туреччини.

Н.ЕРГЮН також підтвердив готовність турецьких ділових кіл до співпраці з кримчанами. «Ми - добрі сусіди, між нами лише Чорне море. Ми бачимо великий потенціал Криму, і готові ділитися досвідом. Ми бачимо перспективу в розвитку логістичного напряму, упровадженні досвіду технопарків, створення платформи в розвитку малого і середнього бізнесу. Турецькі інвестори готові прийти до Криму», - сказав міністр промисловості і торгівлі Туреччини, який прибув на півострів для участі у Чорноморському економічному форумі, який відкривається 26 листопада в Ялті.