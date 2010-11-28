Молдова сьогодні достроково обиратиме парламент
10:22, 28 листопада 2010Світ
999 0
Зареєстровані 20 політичних партій
У Молдові сьогодні пройдуть дострокові парламентські вибори.
Для участі у виборах зареєстровані 20 політичних партій і рухів, а також 19 незалежних кандидатів. Вони боротимуться за 101 депутатський мандат, передає Радіо «Свобода».
Для проходження до парламенту політичні партії мають отримати не менш як 4%, а незалежні кандидати - не менш як 2% голосів виборців.
За виборами стежитимуть близько 600 міжнародних спостерігачів.
Дострокові вибори до парламенту Молдови були призначені у зв`язку з тим, що у 2009 році парламенту не вдалося обрати Президента республіки.
Нинішні вибори - треті вибори до парламенту Молдавії за останні півтора року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter