Молдова сьогодні достроково обиратиме парламент

У Молдові сьогодні пройдуть дострокові парламентські вибори.

Для участі у виборах зареєстровані 20 політичних партій і рухів, а також 19 незалежних кандидатів. Вони боротимуться за 101 депутатський мандат, передає Радіо «Свобода».

Для проходження до парламенту політичні партії мають отримати не менш як 4%, а незалежні кандидати - не менш як 2% голосів виборців.

За виборами стежитимуть близько 600 міжнародних спостерігачів.

Дострокові вибори до парламенту Молдови були призначені у зв`язку з тим, що у 2009 році парламенту не вдалося обрати Президента республіки.

Нинішні вибори - треті вибори до парламенту Молдавії за останні півтора року.