Конгрес США розпочав процедуру імпічменту віце-президента Чейні

У американському Конгресі розпочато процедуру імпічменту віце-президента країни Річарда ЧЕЙНІ, повідомляє радіостанція « Эхо Москвы ».

Пропозиція про це була внесена конгресменом-демократом від штату Огайо Денісом КУСІНІЧЕМ. За його словами, він представив три статті імпічменту в Юридичний комітет Палати представників США. Д.КУСІНІЧ звинувачує Д.Чейні в підтасовуванні розвідувальної інформації і втягуванні США у військову кампанію в Іраку.

Комітет представників повинен розглянути звернення конгресмена і вирішити, чи були надані достатні підстави для розслідування з питання про імпічмент.