Конгрес США розпочав процедуру імпічменту віце-президента Чейні
08:56, 25 квітня 2007Світ
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Кусініч представив три статті
|Річард ЧЕЙНІ
Пропозиція про це була внесена конгресменом-демократом від штату Огайо Денісом КУСІНІЧЕМ. За його словами, він представив три статті імпічменту в Юридичний комітет Палати представників США. Д.КУСІНІЧ звинувачує Д.Чейні в підтасовуванні розвідувальної інформації і втягуванні США у військову кампанію в Іраку.
Комітет представників повинен розглянути звернення конгресмена і вирішити, чи були надані достатні підстави для розслідування з питання про імпічмент.
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