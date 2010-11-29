Обама запропонував заморозити зарплати бюджетникам

Президент США Барак Обама запропонував на два роки заморозити зарплату американським бюджетникам, щоб скоротити федеральні витрати і подолати бюджетний дефіцит, повідомляє Бі-бі-сі. За його словами, люди, які працюють на державу, повинні розділити той тягар фінансової відповідальності, який несе федеральний уряд.

Проте Обама заявив, що не може піти на істотне урізання державних витрат, оскільки це може порушити економічний баланс в країні, яка тільки-но почала виходити з рецесії.

Загальний дефіцит американського бюджету перевищує більше 1 трлн доларів.