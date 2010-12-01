У США представлена програма скорочення бюджетного дефіциту

Комісія з боротьби із бюджетним дефіцитом при адміністрації Президента США подала остаточний варіант програми, чернетка якої була оприлюднена раніше в листопаді, повідомляє Бі-бі-сі.

У первинному варіанті ця програма викликала бурхливе обговорення, як в експертному співтоваристві, так і серед законодавців.

Серед пропозицій, які, на думку комісії, приведуть до зниження бюджетного дефіциту США, - поступове підвищення пенсійного віку з 62-66 років до 69 і відміна ряду податкових пільг.