Держдума Росії схвалила ідею автодороги навколо Чорного моря

Державна дума Росії 8 грудня ратифікувала меморандум про взаєморозуміння у сфері скоординованого розвитку кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали 446 російських депутатів.

Меморандум був підписаний у Бєлграді 19 квітня 2007 року і набув чинності 1 листопада 2008 року. Документ спрямований на зміцнення взаємодії держав - членів Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) у сфері сприяння міжнародним автомобільним перевезенням шляхом будівництва й реконструкції доріг у складі кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря.

Документ визначає основні напрями розвитку автомагістралі, його принципи і механізми, заходи контролю. Перелічені основні характеристики автомагістралі відповідно до сучасних вимог і стандартів міжнародного сполучення.

Протяжність кільцевої автодороги навколо Чорного моря становитиме близько семи тисяч кілометрів. Основний маршрут траси й сполучні дороги пройдуть територією Туреччини, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Росії, України, Молдови, Румунії, Болгарії, Сербії, Албанії і Греції.

Країни-учасниці проекту планують надавати один одному допомогу в проектуванні, будівництві, техобслуговуванні й експлуатації автомагістралі, а також в управлінні її розвитком. Очікується, що будівництво, експлуатація і реконструкція автомагістралі фінансуватимуться за рахунок державних і приватних коштів. Можливе використання грошей з фондів Євросоюзу і позик міжнародних фінансових інститутів.

Меморандум діятиме впродовж десяти років з моменту набрання чинності і автоматично продовжуватиметься на п`ять років, якщо дві третини сторін не виступлять за припинення його дії. Їх заперечення мають бути висловлені не менше ніж за рік до завершення 10-річного терміну або кожного терміну продовження.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2010 року Міністерство транспорту і зв`язку України ініціювало перед Російською Федерацією включення Керченського мосту в кільцеву дорогу навколо Чорного моря.

26 листопада в Москві був підписаний меморандум про взаєморозуміння між міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством транспорту і зв`язку України і «Зовнішекономбанком» про організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.