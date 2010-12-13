Понад п'ять мільйонів паломників прибули до Мехіко

Більше п`яти мільйонів паломників з усіх штатів Мексики прибули в Мехіко, щоб відвідати храм Марії-де-Гваделупа.

Як передає РІА Новости з посиланням на міністерство громадської безпеки, наплив віруючих такий великий, що довелося обмежити їхній доступ до храму і ввести додаткові маршрути підходу до священного для мексиканців місця.

Для гарантування безпеки прочан залучено понад 800 поліцейських дорожньої поліції.

За мексиканським переказом, Гваделупська Діва з`явилася пересічному індіанцеві в 1531 році на пагорб Тепіак, через 10 років після того, як столиця ацтеків Теночтітлан впала перед силами іспанського конкістадора Кортеса.

Коли індіанець Хуан Дієго розповів про видіння іспанським священикам, вони висміяли його, заявивши, що мати Ісуса "не може з`явитися якомусь там індіанцеві". Іспанці вважали, що у індіанців не було душі і їх можна вбивати, не побоюючись за стан своєї.

Тоді Хуан Дієго повернувся на пагорб, щоб попросити допомоги у Діви Марії. Та сказала йому науатлі, мовою індіанців, щоб він зірвав троянди з найближчого куща і заховав їх під своєю накидкою. Хуан Дієго так і зробив. Коли він прийшов додому і розвернув накидку, на ній виявився чудовий образ Гваделупської Діви, оточеної сяючою сонячною короною.

Хуан Дієго відніс накидку архієпископові Мексики, і після цього диво було визнане. Разом з визнанням дива іспанці визнали наявність душі і в індіанців, а на місці явлення Діви було вирішено побудувати собор.

Храм був споруджений точно на тому святому місці, де Діва Марія з`явилася селянинові вперше. Тут же зберігається плащ з її обличчям, яке справляє настільки сильне враження, що штовхнуло до навернення в християнство більше восьми мільйонів індіанців.

Незважаючи на час, на плащі немає слідів його старіння. Це привернуло увагу учених, які в 2001 році провели дослідження.

Цифрова обробка відсканованого обличчя показала, що в очах Діви Марії відображені контури тринадцяти фігур. Одне і те ж зображення присутнє в обох очах, але з різного ракурсу точно так, як і в людських очах, відбивається те, що відбувається перед людиною.

Учені так і не змогли дати відповідь щодо походження матеріалу, яке використовувалося для створення магічного зображення.

Мексиканці глибоко вірять у те, що у Гваделупської Діви Марії можна просити все, що завгодно, і вона допоможе. Тому щорічно, в грудні, мільйони прочан вирушають до мексиканської столиці. Багато хто з них йде сюди пішки сотні кілометрів, при цьому останні 100 метрів вони повинні пройти з молитвою на колінах.