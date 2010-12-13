У прем'єр-міністра Італії сьогодні вирішальний день

07:53, 13 грудня 2010
Світ
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Опозиція каже: все куплене

Прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі сьогодні звернеться до парламенту країни напередодні голосування, яке може призвести до дострокових виборів.

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі, опоненти прем`єра звинувачують його у відсутності чіткої лінії в політиці та постійних скандалах в особистому житті.

Голосування про вотум довіри урядові пройде в парламенті 14 грудня.

Тиждень тому очікуваних голоси для недовіри було досить, проте після початку переговорів усередині парламенту Берлусконі зміг перетягнути кількох осіб на свій бік. Опозиція звинувачує прем`єра в купівлі голосів.

 

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