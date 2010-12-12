Берлусконі зможе уникнути відставки?

Багатотисячна маніфестація, організована опозиційною Демократичною партією (ДП), пройшла в столиці Італії, повідомляє ІТАР-ТАСС. Прихильники ДП з усієї країни зібралися на центральній площі перед базилікою Святого Йоанна, перед ними з промовою, спрямованою проти прем`єр-міністра Берлусконі, виступив секретар ДП П’єрлуїджі Берсані.

Демонстрація опозиції була організована напередодні вирішального для кабінету Берлусконі голосування про вотум довіри уряду, яке пройде в парламенті 14 грудня.

Правлячу коаліцію звинувачують в купівлі голосів парламентаріїв для отримання більшості, що похитнулася після виходу з коаліції правлячої партії "Народ свободи" нинішнього спікера нижньої палати Джанфранко Фіні. Неділю тому автономна парламентська група його прихильників "Майбутнє і свобода Італії" разом з представниками опозиційних невеликих центристських партій висловили недовіру уряду і оголосили про намір голосувати за це 14 грудня.

Документ підписали 85 осіб, і, здавалося, що уряду не вдасться одержати необхідну більшість.

Проте після початку переговорів усередині парламенту Берлусконі, який завжди висловлював упевненість в отриманні більшості, вже зміг переманити кілька осіб на свій бік. Опозиція звинувачує прем`єра в купівлі голосів.