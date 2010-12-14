Адвокат: США вимагатимуть видати Ассанжа

Адвокат Марк Стівенс, який захищає інтереси Джуліана Ассанжа, заявив, що американська влада таємно сформувала так зване велике журі, щоб визначити, які звинувачення можуть бути висунуті проти засновника інтернет-ресурсу WikiLeaks для його депортації в США, повідомляє у вівторок агентство Франс Прес з посиланням на катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

Відповідаючи на запитання "Аль-Джазіри", Стівенс нібито заявив, що, за даними шведської влади, "велике журі таємно створене в Олександрії (поряд з Вашингтоном)".

У США великим журі називається колегія присяжних, що скликається з метою перевірки підстав для висунення звинувачення особі у конкретній кримінальній справі та вирішення питання про можливість судити обвинуваченого.

Як заявив Стівенс, "ми розуміємо, що Швеція поступиться США", які зажадають його екстрадиції, щойно буде сформульовано офіційне оголошення.

Міністерство юстиції США відмовилося коментувати можливість висунення Ассанжу будь-яких звинувачень, нагадує РІА "Новости". Проте минулого тижня генпрокурор Ерік Холдер заявив, що публікація сайтом WikiLeaks конфіденційних документів становить загрозу безпеці Сполучених Штатів. Він також повідомив, що Мінюст проводить розслідування за фактом "витоку" службової інформації.