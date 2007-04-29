Пенсіонер з ножем напав на шахрая

Сімдесятирічний пенсіонер в Петербурзі узяв ніж і напав на шахрая. Чоловік, який вимагав гроші, був вимушений рятуватися втечею.

Шахрай заталефонував бойовому старичкові додому і повідомив, що його син утрапив у ДТП і необхідні гроші для «вирішення питання про його невинність». Після цього дідусь зв`язався зі своїм сином і дізнався, що той не був ні в якому ДТП, і, відповідно, ніяких грошей не потрібно, після чого повідомив в чергову частину ГУВС про здирництво грошей.

Пізніше невідомий подзвонив йому знову і повідомив місце зустрічі для передачі грошей. Озброївшись ножем, пенсіонер попрямував в обумовлене місце зустрічі, де до нього підійшов молодик і сказав, що прийшов з приводу вирішення питання. Розсерджений здирництвом пенсіонер накинувся на шахрая і завдав йому ножового удару в область шиї.

Здирникові вдалося втекти від пенсіонера, а потім перехожі викликали йому бригаду «швидкої допомоги», яка доправила його до лікарні. А сам дідусь повернувся додому і повідомив по телефону «02» про злочин. За даним фактом порушено кримінальну справу по статті «Замах на вбивство».

«ForUm»