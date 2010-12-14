Московський суд присудив до арешту лідера "Лівого фронту"

Мировий суд засудив лідера руху "Лівий фронт" Сергія Удальцова до адміністративного арешту на 15 діб за спробу провести несанкціонований мітинг у Москві минулої неділі та за непокору міліції, повідомляє Бі-бі-сі.

"Сьогодні Сергія після шестигодинного засідання суду засудили до 15 діб адміністративного арешту. Цей термін набув чинності з моменту його затримання, тобто з 12 грудня. Сергій оголосив голодування і відмовлятиметься від їжі впродовж всього терміну арешту", - цитує РІА “Новости” прес-секретаря руху "Лівий фронт" Анастасію Удальцову.

Удальцов був затриманий минулої неділі на Пушкінській площі в Москві.

Як повідомляли російські агентства, його затримали за заклики провести несанкціоноване шестя від Пушкінської на Тверську площу до мерії Москви.