Московський суд присудив до арешту лідера "Лівого фронту"
23:04, 14 грудня 2010Світ
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За непідкорення міліції
|Сергій Удальцов
"Сьогодні Сергія після шестигодинного засідання суду засудили до 15 діб адміністративного арешту. Цей термін набув чинності з моменту його затримання, тобто з 12 грудня. Сергій оголосив голодування і відмовлятиметься від їжі впродовж всього терміну арешту", - цитує РІА “Новости” прес-секретаря руху "Лівий фронт" Анастасію Удальцову.
Удальцов був затриманий минулої неділі на Пушкінській площі в Москві.
Як повідомляли російські агентства, його затримали за заклики провести несанкціоноване шестя від Пушкінської на Тверську площу до мерії Москви.
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