Україна цінує спільні проекти з ЄС, допомогу США і прагматизм відносин з Росією

Незважаючи на тимчасове внутрішньополітичне напруження, зовнішньополітичні пріоритети України залишаються незмінними. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні під час робочого візиту до США, виступаючи у Фонді Карнегі на тему “Внутрішньополітична ситуація в Україні та зовнішньополітичні пріоритети нашої держави”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що всі політичні сили України погоджуються щодо європейського майбутнього країни та необхідності якомога швидшого вступу до СОТ.

“Реалізація спільних проектів України з ЄС в культурній, гуманітарній, освітній, фінансовій та економічній сферах - це один із кращих інструментів, який сприятиме повноцінній євроінтеграції України”, - зазначив міністр.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що починає свій візит до США саме з виступу у Фонді Карнегі, “оскільки впродовж тривалого часу Фонд є одним з провідних чільників формування глобальної політики завдяки успішному поєднанню зусиль урядових, ділових та академічних кіл для вирішення найбільш актуальних проблем сьогодення”.

Значну увагу у виступі керівник МЗС присвятив двостороннім відносинам зі стратегічними партнерами України – США та Російською Федерацією. Міністр зазначив, що Україна високо цінує підтримку та допомогу з боку США у галузі економіки, торгівлі, інвестицій, захисті прав людини. США залишаються для України одним із головних зовнішньополітичних партнерів. Щодо відносин з Російською Федерацією, глава зовнішньополітичного відомства висловився за “прозорі, прагматичні та взаємоефективні відносини”.

“Міцна та процвітаюча Україна є в інтересах кожного з нас”, - підсумував свій виступ А.ЯЦЕНЮК.