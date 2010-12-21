Сьогодні Путін відкриє монумент, присвячений Великій Вітчизняній війні

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін 21 грудня візьме участь у церемонії відкриття на Уклінній горі в Москві монументу "В боротьбі проти фашизму ми були разом". Він споруджений "на спомин про солдатів Великої Вітчизняної війни - представників усіх республік і національностей Радянського Союзу, які разом захистили спільну Батьківщину і світ від фашизму", йдеться в повідомленні уряду РФ.

Разом з В.Путіним пам`ятник відкриватимуть мер Москви Сергій Собянін, діячі грузинської опозиції - колишня спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе і колишній прем`єр-міністр Грузії Зураб Ногаїделі, ветерани війни з Росії і Грузії, представники громадських організацій, діячі науки, культури і мистецтва.

Прес-служба російського кабінету міністрів нагадує, що ідея створення пам`ятника народилася після демонтажу Монумента Слави в Кутаїсі 19 грудня минулого року.

Скульптурна композиція, створена на Уклінній горі, зображає встановлення прапора над Рейхстагом, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. На задньому тлі - стіна, яка нагадує силует зруйнованого в Кутаїси меморіалу, та 15 гранітних кубів, на які нанесені зображення знакових пам`ятників, присвячених Великій Вітчизняній війні в містах колишніх радянських республік.