Голова МЗС Швеції: ЄС не може залишити події в Мінську без наслідків

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ переконаний, що Європейський Союз не може залишити без наслідків події, що сталися у Мінську 19 грудня цього року.

Про це він пише у своєму мікроблозі в Twitter’і.

«Європа не може залишити (цього – УНІАН) без наслідків», - сказав міністр.

Він відзначив, що спостерігається «чітка і існуюча небезпека нового «чорного» часу в Білорусі».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, отримавши близько 80% голосів виборців.

У Мінську того самого дня відбулася несанкціонована акція протесту проти результатів виборів, в результаті якої сталися зіткнення з підрозділами спеціального призначення органів правопорядку.

Під час акції на площі Незалежності в Мінську було розбито вікна і двері у будівлі, де знаходяться уряд, нижня палата парламенту, а також Центральна комісія Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів.

Під час акції і у ніч на 20 грудня було затримано більш як 600 учасників мітингу, а також практично всі керівники опозиційних політичних партій.

На даний час п`ятеро екс-кандидатів в президенти перебувають у СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі.

25 жовтня цього року Рада закордонних справ ЄС продовжила до 31 жовтня 2011 року санкції на видачу віз ряду вищих урядовців Білорусі, одночасно призупинивши їх дію. Однією з умов скасування санкцій є демократизація Білорусі.

Міністри закордонних справ ЄС планують розглянути ситуацію в Білорусі на засіданні Ради закордонних справ 31 січня 2011 року.