У Посольстві Швейцарії в Римі вибухнула посилка

Сьогодні вдень в Посольстві Швейцарії в Римі вибухнула посилка, серйозно травмовано одну особу.

Про це повідомляють італійські ЗМІ з посиланням на міністра закордонних справ Італії Франка ФРАТТІНІ.

Потерпілий службовець посольства одержав травми обох рук, і хоча його життю нічого не загрожує, проте є ризик ампутації.

Ф.ФРАТТІНІ засудив цю подію, назвавши її «гідним жалю актом жорстокості».

За інформацією італійської Corriere della Sera, розглядаються дві версії. За однією з них, у відправці посилки підозрюють анархістів з екологічно-терористичних рухів. За іншою – анархістів-бунтівників, які могли помститися за арешт своїх численних членів у Швейцарії.

Італійська поліція одразу після вибуху прибула до будівлі Посольства Швейцарії для проведення розслідування. Будівлю Посольства Швейцарії узято під посилений контроль силами правопорядку.